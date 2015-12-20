والدة "تلميذ الالتهاب الكبدى" بالدقهلية تتهم المدرسة بالتسبب فى نقل الفيروس

طالبت والدة التلميذ يوسف محمد أحمد حسين بالصف الأول الابتدائى بمدرسة الشهيد محمد أحمد المرسى الواقعة فى قرية ميت محسن، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بتشكيل لجنة من وزارة الصحة للكشف على جميع طلاب المدرسة بعد أن ظهر إصابة 5 طلاب من بينهم نجلها بالفيروس الكبدى A.

واتهمت والدة التلميذ فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إدارة المدرسة بأنها المتسببة فى إصابة الأطفال، مشيرة إلى أنها بدأت تشعر بتغير فى شكل طفلها فذهبت إلى أحد الأطباء فى القرية فطلب منها عمل بعض التحاليل للطفل، وكانت المفاجأة بأن أخبرها بأن نجلها مصاب بفيروس الالتهاب الكبدى A، وارتفاع نسبة الصفراء بالجسم، وعدد أسباب الإصابة منها دورات المياه والتعامل بأيدى ملوثة مع أطفال آخرين، وأكد لها أنه هناك أربعة أطفال آخرين مصابين بنفس المرض من نفس المدرسة، مضيفة توجهت على الفور إلى المدرسة فوجدت مياه الصرف الصحى داخل حوش المدرسة بالإضافة إلى القمامة المنتشرة بالمدرسة.

وأكدت أن نجلها كان يشكو لها من طلب المدرسين والإدارة لهم بأن يجمعوا الأوراق من داخل حوش المدرسة، لعدم وجود عمال ووجود عجز فى العمالة بالمدرسة، وتوجهت بعد ذلك إلى الوحدة الصحية والتى صرحت بإجازة لمدة أسبوعين للطفل.