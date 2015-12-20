وزير الخارجية العراقى يرفض لقاء نظيره التركى فى نيويورك بوساطة أمريكية

كشف مصدر رفيع المستوى فى وزارة الخارجية العراقية أمس السبت، عن رفض وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى لقاء نظيره التركى مولود جاويش أوغلو فى نيويورك بوساطة أمريكية، مؤكداً أن الجعفرى اشترط اعلان انسحاب القوات التركية من الأراضى العراقية.

ونقلت أمس قناة السومرية نيوز العراقية عن المصدر قوله إن "وزير الخارجية إبراهيم الجعفرى رفض لقاء نظيره التركى فى نيويورك بوساطة أمريكية الا بعد ان يعلن الاتراك انسحابهم من الاراضى العراقية".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن إسمه، أن "الجعفرى رفض عرضاً من تركيا بإعادة الانتشار لقواتهم وأصر على التزامهم بالإنسحاب الكامل".

وكان الجعفرى اعتبر فى وقت سابق من مساء السبت، دخول قوات تركية إلى محافظة نينوى من دون موافقة الحكومة العراقية "انتهاكاً خطيراً" للسيادة العراقية، داعياً مجلس الأمن إلى استصدار قرار يتضمن إدانة "الإحتلال" التركى ومطالبة تركيا بسحب قواتها من العراق "فوراً".

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