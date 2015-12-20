منظمة التعاون الإسلامى: حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى المساس بالأديان

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إياد أمين مدنى أن حرية الإعلام أمر مهم باعتباره يعبر عن نبض المواطن و إنشغالاته، لكن أن تتحول حرية التعبير إلى المساس بالأديان و رموزها، فالأمر غير مقبول.

وأشار خلال كلمة ألقاها يوم السبت بمدينة مراكش المغربية، خلال الجلسة الختامية للمنتدى الإعلامى الخاص بالقارة الإفريقية الذى نظمته وزارة الاتصال المغربية ومنظمة التعاون الإسلامى على مدى ثلاثة أيام، ونشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" أمس السبت أن تفسير حرية التعبير لا يمكن أن تترجم بأنها حق من حقوق الإنسان ما دامت تدعو إلى الكراهية بسبب الدين أو اللون أو العرق، موضحًا أن الدول الإسلامية لا يمكنها أن تقبل بالمس بقيمها الإسلامية.

وأضاف مدنى أن الإعلام مساء السبت وخاصة فى القارة الإفريقية يحتاج إلى التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية والبيئة القانونية والموارد البشرية المؤهلة، لافتاً إلى عمل المنظمة على توفير هذه العوامل، وإيجاد البيئة التنظيمية ليضطلع الإعلام بدوره دون المساس بقيم الشعوب والمجتمعات.

وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إلى أن المنظمة بصدد العمل على إطلاق قناة فضائية يمكن متابعتها عبر الإنترنت، حيث سيكون الحيز المخصص لإفريقيا بها هام وموسع.

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