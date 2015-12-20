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"الكهرباء" توقع اليوم عقود 4 محطات "محولات نقل" بتكلفة 800 مليون جنيه

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"الكهرباء" توقع اليوم عقود 4 محطات "محولات نقل" بتكلفة 800 مليون جنيه "الكهرباء" توقع اليوم عقود 4 محطات "محولات نقل" بتكلفة 800 مليون جنيه
قالت مصادر مطلعة لـ "اليوم السابع "، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ستوقع، اليوم الأحد، عقود إنشاء 4 محطات محولات لنقل الكهرباء فى أسوان، مع شركة "أيجيماك" الصينية.

وأضافت المصادر، أن تكلفة كل محطة محولات تصل إلى 200 مليون جنيه بإجمالى 800 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعات فى 2016.

وأكدت أن المحولات ستساهم فى نقل الطاقة الكهربائية من مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات لكل محطة، ليصل إجمالى القدرات المنقولة إلى 2000 ميجاوات، من أسوان .


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