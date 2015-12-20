شوبير عن تهديد "ألتراس أهلاوى" بمحاصرة منزله:"هتلاقوا وحوش مستنياكم"

هدد الإعلامى أحمد شوبير، روابط مشجعى ألتراس أهلاوى، بعد الأنباء التى ترددت حول عزمهم التجمهر أمام منزله لترويعه وتهديده، بعد أن شن عليهم –شوبير- هجوماً عنيفاً عقب الأحداث الأخيرة التى قاموا بها وتسببوا فى تأخير انطلاق مباراة الأهلى وسموحة، وأكد أن تلك الروابط ستنتهى بعد 25 يناير.

وقال شوبير، أثناء تقديم برنامجه "مع شوبير" عبر شاشة، "صدى البلد": "سمعت على الفيس إن الالتراس هيجيلى عند البيت، هو ده ماحصلش، بس أتمنى إنه يحصل، وياريت ييجوا ينورا، علشان هيلاقوا كل ما يسرهم، وبقولهلكم أهو على الهواء، تعالوا هتلاقوا وحوش فى انتظاركم".