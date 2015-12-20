علاء الأسوانى عبر تويتر:الوزراء "سكرتارية" للرئيس ولا يقولون إلا ما يرضيه

وصف الكاتب علاء الأسوانى وزراء الحكومة الحالية بأنهم "مجرد سكرتارية" للرئيس دون أن يمتلكوا شخصية سياسية، مضيفاً أنهم "لا يقولون إلا ما يرضى عنه الرئيس"، بحسب تعبيره.

وقال الأسوانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، مساء السبت، "ليس لدينا وزراء يملكون شخصية سياسية..أنهم مجرد سكرتارية للرئيس وهم لا يقولون أبدا ألا ما يرضى عنه الرئيس..من هنا يمدح الوزراء الآن مبارك وزوجته".

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