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"المالية": عرض استراتيجية تنفيذ التأمين الصحى على مجلس الوزراء الأربعاء

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"المالية": عرض استراتيجية تنفيذ التأمين الصحى على مجلس الوزراء الأربعاء "المالية": عرض استراتيجية تنفيذ التأمين الصحى على مجلس الوزراء الأربعاء
أكد الدكتور محمد أحمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أنه يتم الآن إعداد تقرير شامل باستراتيجية وآليات تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد من جانب الوزارات المعنية، لتقديمه للدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزاراء فى اجتماع المجلس الأربعاء المقبل.

وقال الدكتور محمد أحمد معيط، عضو اللجنة الوزارية لقانون التأمين الصحى الجديد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن إجتماع المجموعة الوزارية للمشروع اليوم يستهدف تجهيز كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتطبيق القانون.

وكشف "معيط"، عن أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إعدادها خلال 6 شهور من إقرار القانون الجديد.


>- نقابة الأطباء تجتمع بالعاملين بالتأمين الصحى للاتفاق على خطوات التصعيد

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