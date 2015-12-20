مرتضى لباسم مرسي: لو لديك عرض من الأهلي سنوافق على انتقالك إليه

فتح مرتضى منصور رئيس الزمالك الباب لباسم مرسي مهاجم الأبيض للانتقال لأي فريق، حتى لو كان غريمه التقليدي الأهلي.

باسم مرسي دخل في خلافات كثيرة مع إدارة ناديه في الفترة الأخيرة بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي رغم منع النادي لذلك، كما حذرته الإدارة من تغريمه بمبلغ 300 ألف جنيه حال ظهور أى تسجيل لأى حوار له، بناء على التعليمات الخاصة من إدارة النادي والفريق بعدم ظهور اللاعبين إعلاميا.

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وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة LTC يوم السبت موجها حديثه لباسم: "لو كنت تملك عرضا من أي فريق فلتحضره، سنوافق عليه فورا، حتى لو كان من الأهلي".

وأضاف "باسم مرسي يتحدى مجلس إدارة النادي، فقد منعنا اللاعبين من إجراء الحوارات الإعلامية؟، وهو مصر على مخالفة ذلك".

وأوضح رئيس الزمالك أنه كلف إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق للوصول إلى حل مع ثاني هدافي الدوري الموسم الماضي.

وأتم "إذا أراد باسم الرحيل عن الزمالك فليرحل، فالفريق الأبيض لا يقف على أي لاعب".

ولم يسجل باسم مرسي أي هدف حتى الآن مع الزمالك هذا الموسم في الدوري المصري.