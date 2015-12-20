أرقام في الجول - 3 كوارث لفان جال مع مانشستر يونايتد بسبب نوريتش

لم تكن خسارة مانشستر يونايتد على ملعبه أمام نورويتش سيتي هي الرقم السلبي الوحيد الذي حققه الهولندي لويس فان جال مدرب الشياطين، بل هو جزء صغير من كوارث عديدة.

سقوط مانشستر يونايتد استمر وهذه المرة على ملعبه ووسط جماهيره.

نوريتش سيتي يفوز على مانشستر بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل).

وخرج فان جال ليتحدث عن "قلة الثقة سبب الهزيمة والحال لن يتغير بتغيير المدرب". (طالع التفاصيل)

خسارة مانشستر يونايتد على ملعبه هي الأولى هذا الموسم. وهي أول مباراة يتلقى فيها الفريق أكثر من هدف على ملعبه منذ بداية البطولة إذ تلقى هدفا واحدا فقط حمل توقيع البلجيكي كريستيان بنتيكي مهاجم ليفربول.في كل المباريات التي خاضها بين جماهيره.

وتخشى جماهير مانشستر يونايتد من تكرار سيناريو موسم "دافيد مويس" من كسر العديد من الأرقام القياسية السلبية.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 3 أرقام سلبية كتبها فان جال باسمه في تاريخ مانشستر يونايتد بعد الخسارة من نوريتش سيتي.

** لأول مرة يخسر مانشستر يونايتد على ملعبه من فريق صاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي منذ الخسارة أمام بولتون عام 2001.

** لأول مرة منذ 69 عاما يخسر مانشستر يونايتد مباراتين متتاليتين أمام فرق صاعدة حديثا إلى الدوري الممتاز. إذ سقط أمام بورنموث في الجولة 16 خارج أرضه ثم تلقى هزيمة على ملعبه أمام نوريتش في الجولة الـ17. والثنائي صاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

** لأول مرة منذ عام 2004 وبالتحديد منذ شهر فبراير ومارس في 2004 يفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز بـ6 مباريات متتالية.

في 2004 خسر الفريق أمام ميدلزبره في الدوري 3-2 ثم تعادل مع ليدز 1-1 بعدها خسر من بورتو في دوري الأبطال 2-1 وتعادل أمام فولام 1-1 وبورتو في الأبطال مجددا 1-1 ثم تلقى هزيمة قاسية أمام مانشستر سيتي 4-1.

في 2015 تعادل الفريق مع إيندهوفن في دوري الأبطال 0-0 ثم تعادل في الدوري أمام ليستر سيتي 1-1 وأمام وست هام 0-0. بعدها خسر أمام فوفسبورج 3-2 وأمام بورنموث 2-1 ثم هزيمة أخيرة وجديدة أمام نوريتش سيتي 2-1.

فهل يستمر فان جال في تحطيم الأرقام القياسية السلبية ويواصل يونايتد الترنح أم يستعيد الفريق توازنه سريعا ربما بدون مدربه الهولندي؟