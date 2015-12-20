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شاحنة تغلق نفق القرية العالمية

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شاحنة تغلق نفق القرية العالمية شاحنة تغلق نفق القرية العالمية

تمكنت دوريات المرور في دبي من إخراج شاحنة أغلقت نفق القرية العالمية.

وأكد العقيد سيف مهير المزروعي مدير الادارة العامة للمرور في شرطة دبي أنه في تمام الساعه الثانية والنصف من ظهر أمس صدمت شاحنة نفق القرية العالمية أثناء دخولها حيث تم تحويل الحركة إلى جسر المرابع العربية.

وبالتحقيق مع السائق أكد أنه دخل مخرج رقم ٣٧ الخاص بالقرية العالمية عن طريق الخطأ معتقدا أنه مدخل المرابع العربية ما أدى إلى عدم تمكنه من الدخول بسبب إرتفاع النفق الذي لا يسمح بدخول مثل هذه الرافعات واستعان السائق بالشرطة وفرق القرية العالمية للعودة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد الرئيسي.

ولفت العقيد المزروعي إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات وتم إغلاق حارة واحدة لتسهيل الدخول إلى القرية.

 

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