لبنى القاسمي: الإمارات ملتزمة بدعم مسيرة التنمية لشعوب العالم

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، أن الإمارات ملتزمة بالعمل على دعم مسيرة التنمية الدولية لمختلف شعوب العالم بما ينسجم مع جهودها الحثيثة نحو تنفيذ «الأهداف الإنمائية للألفية» وتحقيق مستهدفات خطة التنمية 2030 للأمم المتحدة.

وأشارت معاليها، في كلمة لها بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني الذي تصادف ذكراه العشرين من ديسمبر كل عام، إلى أن الإمارات اتبعت نهجاً إنسانياً يركز على دعم تطلعات الشعوب، ومد يد العون وإغاثة الملهوف، واعتمادها أساساً وركيزةً من ركائز السياسة الخارجية للدولة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقاً من فلسفة القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت معاليها إن الإمارات ركزت في نهجها الإنساني على تمكين المجتمعات والشعوب، للحصول على الطاقة النظيفة، وتوفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي المستدام.