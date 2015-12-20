هزاع بن زايد يوجّه بتسهيل إنجاز المشاريع الإسكانية

وجّه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، بتذليل جميع المعوقات التي تحول دون اكتمال المشاريع الإسكانية..

كما وجه سموه بإعداد دراسة خاصة عن أعمال الصيانة الطارئة للحالات الاجتماعية الخاصة، ووضع آلية عمل لمباشرة أعمال الصيانة الصغرى لهذه الحالات. جاء ذلك خلال ترؤُّسه الاجتماع الرابع من عام 2015 لمجلس إدارة الهيئة بمكتب سموه في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واطلع سموه على قائمة رقم (4) لعام 2015 لحالات الإعفاءات من سداد القرض بسبب الوفاة، وبلغت 27 حالة بقيمة قاربت 26 مليون درهم، وفقاً لمعايير الإعفاءات في الهيئة من سداد الدفعات المتبقية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، كل من جبر محمد غانم السويدي، وسعيد محمد سعيد المقبالي، ومصبح مبارك المرر، والدكتور مطر محمد سيف النعيمي، وسلطان خلفان مطر الرميثي، وفلاح محمد فلاح الأحبابي، ومحمد حاجي عبد الله الخوري، ومحمد سعيد بخيت النيادي، وسيف بدر القبيسي، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان.

كما حضر الاجتماع كل من بشير خلفان المحيربي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعلي خليفة القمزي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والمشاريع، وخليفة خادم الحميري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالهيئة.

توصيات

وعرض خلال الاجتماع موجز تطورات وتوصيات أعمال مجلس الإدارة الثالث التي تضمنت تقرير الملف الإسكاني الإلكتروني لتحليل أداء تحديث الطلبات في تطبيق نظام الأعمال الرئيسي CBA وتفعيل تقديم خدمات الإسكان إلكترونياً، حيث تم إطلاق الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية لاستقبال خدمات طلبات الإسكان من قبل المتعاملين..

كما تم طرح برنامج مخطط الإسكان المستدام، والإشارة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة، وتقدير الميزانيات المطلوبة للسنوات المقبلة، بهدف خلق أحياء سكنية إماراتية مستدامة.

من جانب آخر، اطلع المجلس على دراسة إشغال البيوت الشعبية بتحليل استهلاك الكهرباء، كما اطلع على متابعة سير عمل المشاريع الرأسمالية الإسكانية وصيانة المساكن، حيث تم تشكيل فريق للمشروع الذي يضم هيئة أبوظبي للإسكان، وبلدية مدينة العين، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وبلدية أبوظبي، والمنطقة الغربية، بهدف وضع خطة لتحديد أولويات صيانة وهدم مساكن المواطنين، وتحديد جميع احتياجات الصيانة اللازمة، بغرض إطالة العمر الوظيفي للمساكن.

وتم عرض حالة التخصيص في جنوب الشامخة وشمال الوثبة، حيث بلغ عدد الأراضي المنقولة من شمال الوثبة 2812 قطعة أرض إلى جنوب الشامخة، وعدد الأراضي المخصصة في منطقة شمال الوثبة المتبقية بعد النقل 5799..

كما تم الاطلاع على أهم مستجدات مشاريع الإمارة: مشروع السمحة المرحلة الثانية في أبوظبي الذي يتكون من 250 وحدة سكنية ومشاريع مدينة العين ونسبة إنجازها الفعلي، مشروع عين الفايضة بنسبة 90% لـ2000 وحدة سكنية، ومشروع جبل حفيت بنسبة 81% لـ3000 وحدة سكنية الذي يوفر 5000 مسكن للمواطنين في عام 2016.، كما تم الاطلاع على نسبة إنجاز مشروع المرفأ الذي يتكون من 410 وحدات سكنية في المنطقة الغربية.

جدول أعمال

واشتمل جدول أعمال الاجتماع الرابع 2015 لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان على مجموعة من المحاور الأساسية، ومن أهمها عرض البرامج التكميلية الإسكانية لخدمات برامج إسكان المواطنين، وهي استبدال مسكن بمسكن آخر وأرض سكنية بأرض سكنية أخرى، وتوصيات لجنة التدقيق فيما يخص البيانات المالية للسنتين المنتهيتين 2013 و2014.

واستعرض سيف بدر القبيسي، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، تقرير توزيع الطلبات والعوامل المؤثرة في دقة البيانات ومراحل الطلبات ونسبة توافر البيانات لها، كما استعرض تحليل أداء تسجيل وتحديث الطلبات، حيث أوضح أن معدل زمن إنجاز خدمة المتعامل في تسجيل طلب جديد 11.3 دقيقة، ومعدل زمن إنجاز تحديث الطلبات 3.55 دقائق، أما فيما يخص معدل إنجاز تدقيق الطلب فهو 5.3 دقائق.