حامد بن زايد ونهيان بن مبارك يعزيان محمد بالركاض في وفاة شقيقته

قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، مساء أمس، واجب العزاء إلى الشيخ محمد حمد بالركاض العامري، في وفاة شقيقته، وذلك بمنطقة اليحر، في مدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأنجال الفقيدة وأسرة بالركاض العامري، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وعبر الشيخ محمد بالركاض وأسرته عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم لسمو الشيخ حامد بن زايد، داعين لسموه وأصحاب السمو الشيوخ بطول العمر وموفور الصحة.

إلى ذلك قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، مساء أمس، واجب العزاء إلى الشيخ محمد حمد بالركاض العامري في وفاة شقيقته، وأعرب معاليه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة بالركاض العامري، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل ووفود من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.