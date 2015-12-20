خليفة حريص على غرس الموروث الشعبي لدى الأجيال

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، باهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات بالأنشطة والفعاليات التراثية التي تحافظ على الموروث الشعبي بهدف تواصله بين أجيال الحاضر والمستقبل.

وأكد سموه أهمية الجهود المباركة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم التراث والحفاظ عليه وغرسه في نفوس وقلوب أبناء الوطن، باعتباره الركيزة الأساسية في عملية البناء الحضاري التي تخوضها البلاد حالياً، وذلك من منطلق المقولة التي أطلقها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «إن من لا ماضي له ليس له مستقبل».

لقاء

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال استقباله أمس بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد رؤساء جمعيات التراث والفنون الشعبية برأس الخيمة، إن دولة الإمارات تزخر بإرث تراثي وثقافي مهم يستمد أصالته من تراث عربي إسلامي أصيل.

وأشار سموه إلى أهمية المحافظة على التراث والموروث الشعبي ونقله إلى جيل الشباب، حتى تترسخ الأصالة على هذه الأرض الطيبة، وتبقى سيرة الأجداد والآباء تضيء حياة الحاضر بالماضي، ودعا جمعيات الفنون الشعبية إلى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على تراث الإمارات.

وأثنى سموه على النهج الحضاري الذي تمضي عليه الجمعيات في الإمارة، والجهود التي تبذلها للمحافظة على تراث الأجداد والآباء وإيصاله إلى جيل اليوم من شباب الوطن، وتشجيع جيل اليوم على ممارسة كل الفنون التراثية والموروثات الشعبية والتمسك بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة.

واستمع سموه إلى شرح حول الأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعيات، وأهم المعوقات التي تعترضها، ووعد بتقديم كل أشكال الدعم من أجل أن تضطلع الجمعيات بدورها المهم والأساسي في إحياء التراث الشعبي بدولة الإمارات.

حفل

ومن جهة ثانية، حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أول من أمس، حفل العشاء الذي أقامه سعيد محمد مطر بورقيبة الخاطري، بمناسبة زفاف نجله مطر إلى كريمة راشد علي المزروعي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الكورنيش للأفراح في مدينة رأس الخيمة، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، وعدد من المسؤولين والشخصيات والمدعوين.

وقدمت الفرقة الحربية أهازيجها وفنونها وشلاتها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

دعم

أشاد رؤساء جمعيات التراث والفنون الشعبية بالدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة لجمعيات الفنون الشعبية.