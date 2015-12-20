حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/12/22

حظك اليوم على الصعيد المهني:

برج الثور على الصعيد العاطفي:

حظك اليوم على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>يجب أن تكون أكثر ثقة فى نفسك وفى قدراتك، حتى وإن لم تكن لديك الإجابة الصحيحة فالمشكلات التى تواجهها حاليًا أكبر مما تتخيل، ويجب أن تضع لنفسك خطة واضحة المعالم لتصل إلى ما تريد.>تغلب على المشاكل البسيطة بينك وبين شريك حياتك بالحب والتفاهم والتعاون وابتعد عن كل الأشياء التى تعكر صفوكما سويًا وحافظ على وصل الود والتفاهم والحب بينك وبين حبيبك ولا تخسره مطلقًا.>تخرج من حالة صحية سيئة بسبب البرد ويجب أن تحافظ على نفسك أيضاً لمواجهة مشاكل الحياة وكن أكثر قوة ولا تعرض نفسك لمواقف عصبية لأنها تسبب لك التوتر والأمراض.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب أن تخفف الأثقال عن كاهلك وأن تتعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة فى نفس الوقت.