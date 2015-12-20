حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/12/22

حظك اليوم على الصعيد المهني:
>يجب أن تكون أكثر ثقة فى نفسك وفى قدراتك، حتى وإن لم تكن لديك الإجابة الصحيحة فالمشكلات التى تواجهها حاليًا أكبر مما تتخيل، ويجب أن تضع لنفسك خطة واضحة المعالم لتصل إلى ما تريد.
برج الثور على الصعيد العاطفي:
>تغلب على المشاكل البسيطة بينك وبين شريك حياتك بالحب والتفاهم والتعاون وابتعد عن كل الأشياء التى تعكر صفوكما سويًا وحافظ على وصل الود والتفاهم والحب بينك وبين حبيبك ولا تخسره مطلقًا.
حظك اليوم على الصعيد الصحي:
>تخرج من حالة صحية سيئة بسبب البرد ويجب أن تحافظ على نفسك أيضاً لمواجهة مشاكل الحياة وكن أكثر قوة ولا تعرض نفسك لمواقف عصبية لأنها تسبب لك التوتر والأمراض.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب أن تخفف الأثقال عن كاهلك وأن تتعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة فى نفس الوقت.
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