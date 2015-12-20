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حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/12/22

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حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/12/22 حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/12/22

لبرج الجدى :

على الصعيد المهني:


>للأسف مازالت السحابة السوداء تخيم على هذا البرج، فعلى المستوى العملى والمهنى سيشهدون تراجعا ملحوظا لا يستطيعون التحكم فيه أو الرجوع إلى مستواهم الطبيعى فى هذه الأيام.

على الصعيد العاطفي:


>الحب وحده سيكون مفتاح الأمل بالنسبة لكم، لذلك تمسك بشريك حياتك وحاول أن يكون طوق النجاة لك من أى مشاكل تمر بها.

على الصعيد الصحي:


>على عكس المؤشرات التى توقعات الفترات السابقة تراجع ملحوظ فى صحتك وحالتك النفسية، سيكون هذا اليوم بداية لارتفاع معدلات الصحة بالنسبة لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>الفترة القادمة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.
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مصر 365

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