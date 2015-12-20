حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/12/22

حظك اليوم على الصعيد المهني:

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

حظك اليوم على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يشعر الزملاء فى العمل بالقلق والتوتر، لذا خذهم جانباً وتحدث معهم حول هذا الأمر حتى يعبروا عن مشاعرهم لك بكل صدق، وحاول أن تكون أكثر تعاوناً وانفتاحاً معهم لتحصد ثقتهم.>يجب أن تركز على شريك حياتك فى هذه الفترة، لأنك تهمله كثيراً وتنشغل بأشياء أخرى مثل: الأصدقاء أو العمل، وهو ما يجعله يشعر بالضجر ولكنه لم يخبرك بهذا الأمر لذا يجب أن تنتبه لهذا الأمر جيدًا.>حالتك الصحية جيدة هذه الأيام ولكن هذا لا يمنع أن الوقاية خير من العلاج، لذا حافظ على نفسك من نزلات البرد وقم بأخذ احتياطاتك فى هذا الأمر حتى لا تصاب بنزلة برد.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش فى أجواء هادئة هذه الأيام وتعيش فى أجمل لحظات حياتك، ولكن يجب أن تهتم أيضاً بحياتك العاطفية ولا تغفلها وتظل على حبك لشريك حياتك.