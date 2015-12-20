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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22

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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22 برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22
على الصعيد المهني:
>تبدأ فى منعطف جديد فى العمل، تحتاج إلى إعادة صيغة علاقتك بكل الأطراف، والتعامل بذكاء مع المحيطين بك، حتى لا تشعر أنك مضطهد أو محاصر فى هذه الأجواء السلبية.

برج الميزان على الصعيد العاطفي:


>تشعر بالغيرة على حبيبك، وتبدأ علاقتكما فى التوتر، لا تكن عصبيًا، ولا تستخدم العصبية للتعامل معه، لأنك قد تندم لاحقًا على هذا السلوك.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:


>تشعر بنشاط كبير، وتتحسن صحتك تدريجيًا، تخرج من الوعكة الصحية التى قيدتك فى الفترة الماضية، وتبدأ فى الظهور بلياقة أكبر.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>يرى علماء الفلك والأبراج أن أحوالك تسوء فى العمل، ويكثر أعداؤك، ولكنك قادر على مواجهتهم، والتفوق عليهم، بالعمل أكثر وإثبات قدراتك بصورة أفضل.

 

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مصر 365

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