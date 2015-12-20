برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22

حظك اليوم على الصعيد المهني:

برج العقرب على الصعيد العاطفى

حظك اليوم على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تتسبب فى وقوع زميل مقرب منك فى العمل بمشكلة كبيرة، لا تلوم نفسك، وحاول البحث عن حل لها بطرق مبتكرة، وتأكد أن الندم والشعور بالأسف لن ينفعك بشيء فى هذه المرحلة.>لا أمان للحب، لا ينصحك علماء الأبراج والفلك بأن تكن مطمئنًا للحبيب، فهناك سر كبير يخبئه عنك، وستكشف لك الأيام ما هو بأسرع مما تتخيل.>تشعر بالقوة البدنية، وتبدأ فى ممارسة نظام صحى جيد يعيد إلى حياتك التوازن، تأكد أن نتائج هذا النظام تحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر، ولا تتعجل الأمور فتخسر كل شىء.>يرى علماء الفلك والأبراج أن القوة بين يديك الأن، استخدمها بحكمة، ولا تظلم الآخرين، حتى لا ترد لك الدنيا هذا الظلم الصاع صاعين، وابدأ فى حل مشاكلك واحدة بواحدة حتى لا تتراكم عليك الهموم.