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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22 برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22

على الصعيد المهني:


>تتسبب فى وقوع زميل مقرب منك فى العمل بمشكلة كبيرة، لا تلوم نفسك، وحاول البحث عن حل لها بطرق مبتكرة، وتأكد أن الندم والشعور بالأسف لن ينفعك بشيء فى هذه المرحلة.

على الصعيد العاطفى


>لا أمان للحب، لا ينصحك علماء الأبراج والفلك بأن تكن مطمئنًا للحبيب، فهناك سر كبير يخبئه عنك، وستكشف لك الأيام ما هو بأسرع مما تتخيل.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:


>تشعر بالقوة البدنية، وتبدأ فى ممارسة نظام صحى جيد يعيد إلى حياتك التوازن، تأكد أن نتائج هذا النظام تحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر، ولا تتعجل الأمور فتخسر كل شىء.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>يرى علماء الفلك والأبراج أن القوة بين يديك الأن، استخدمها بحكمة، ولا تظلم الآخرين، حتى لا ترد لك الدنيا هذا الظلم الصاع صاعين، وابدأ فى حل مشاكلك واحدة بواحدة حتى لا تتراكم عليك الهموم.
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مصر 365

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