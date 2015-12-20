برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22

حظك اليوم على الصعيد المهني:

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

حظك اليوم على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>تدخل فى تحدٍ كبير فى حياتك، فالمرحلة القادمة هى مرحلة إثبات للذات، وعليك أن تأخذ هذا التحدى إلى النهاية، لأن فوزك به سيكون بمثابة الإجابة على سؤال أكون أو لا أكون.>الحب يدعمك من الخلف، ويقف بجوارك فى محنك، كن ممتنًا لهذه المساعدة، ولا تقسو على حبيبك كثيرًا، لأنه تحمل الكثير منك بالفعل.>حالتك النفسية ليست جيدة، وتشعر ببعض الإحباط، ولكنك قوى جسديا، وستتمكن من المرور بهذه الأزمة ومواجهة كل التحديات.>يرى علماء الفلك والأبراج أن العمل ليس على ما يرام، وأنك تمر بحالة مأساوية سببها شعورك بالوحدة والظم، لا تيأس وأبحث عن التقدير بوسائل أخرى، وتأكد أن العمل الجيد يثبت نفسه مهما طال الوقت.