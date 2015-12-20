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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22

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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22 برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22

على الصعيد المهني:


>تدخل فى تحدٍ كبير فى حياتك، فالمرحلة القادمة هى مرحلة إثبات للذات، وعليك أن تأخذ هذا التحدى إلى النهاية، لأن فوزك به سيكون بمثابة الإجابة على سؤال أكون أو لا أكون.

على الصعيد العاطفى:


>الحب يدعمك من الخلف، ويقف بجوارك فى محنك، كن ممتنًا لهذه المساعدة، ولا تقسو على حبيبك كثيرًا، لأنه تحمل الكثير منك بالفعل.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:


>حالتك النفسية ليست جيدة، وتشعر ببعض الإحباط، ولكنك قوى جسديا، وستتمكن من المرور بهذه الأزمة ومواجهة كل التحديات.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>يرى علماء الفلك والأبراج أن العمل ليس على ما يرام، وأنك تمر بحالة مأساوية سببها شعورك بالوحدة والظم، لا تيأس وأبحث عن التقدير بوسائل أخرى، وتأكد أن العمل الجيد يثبت نفسه مهما طال الوقت.
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مصر 365

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