برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22

حظك اليوم على الصعيد المهني:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

حظك اليوم على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تتلقى مكافأة فى العمل، بعد طول انتظار لتقدير مجهودك، استمتع بهذا الشعور، وحاول بذل المزيد من الجهد الفترة المقبلة، لتصل على أعلى المراتب.>تقابل حبيبا جديدا، وتشتعل شرارة الحب بينكما من أول نظره، تمسك بهذا الحبيب، فهو الشخص، الذى كنت تبحث عنه منذ فترة طويلة.>تمر بوعكة صحية طفيفة، بسبب برد الشتاء، وتعانى من حالة إرهاق عامة، أطلب الراحة إن احتجت إليها، ولا تتردد فى استشارة الطبيب إذا شعرت بآلام حادة.>يرى علماء الفلك والأبراج أن الحب يحل لك العديد من المشاكل، وتبدأ فى منحنى جديد فى حياتك الرومانسية، استمتع بهذا الشعور، وكن على ثقة بأن حبيبك مكافأة جميلة من القدر.