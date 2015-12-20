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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22

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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22

على الصعيد المهني:


>تتلقى مكافأة فى العمل، بعد طول انتظار لتقدير مجهودك، استمتع بهذا الشعور، وحاول بذل المزيد من الجهد الفترة المقبلة، لتصل على أعلى المراتب.

على الصعيد العاطفي:


>تقابل حبيبا جديدا، وتشتعل شرارة الحب بينكما من أول نظره، تمسك بهذا الحبيب، فهو الشخص، الذى كنت تبحث عنه منذ فترة طويلة.

حظك اليوم على الصعيد الصحي:


>تمر بوعكة صحية طفيفة، بسبب برد الشتاء، وتعانى من حالة إرهاق عامة، أطلب الراحة إن احتجت إليها، ولا تتردد فى استشارة الطبيب إذا شعرت بآلام حادة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>يرى علماء الفلك والأبراج أن الحب يحل لك العديد من المشاكل، وتبدأ فى منحنى جديد فى حياتك الرومانسية، استمتع بهذا الشعور، وكن على ثقة بأن حبيبك مكافأة جميلة من القدر.
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مصر 365

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