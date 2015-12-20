حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/12/22

برج الحوت على الصعيد المهنى

برج الحوت على الصعيد العاطفى

على المستوى الصحى

توقعات علماء الفلك لك

>تحاول السيطرة قدر الإمكان على كل الظروف السيئة المحيطة، حتى لا يكون لها تأثير فيما عليك فى العمل، فالأوضاع المُحيطة بك رغم أنها غير مُشجعة إلا أنك تجتهد بقدر كبير حتى تحقق حلمك.>علاقتك بالحبيب جيدة أو على ما يرام، إلا أنك من الممكن أن تجعلها أفضل من ذلك ببعض التصرفات البسيطة التى تجعلك تحل كل الأزمات النفسية التى يمر بها الشريك الآن، وكذلك المشاكل التى تشوب علاقتك به.>وضعك الصحى غير جيد بشكل عام، ولكن لا تضغط على نفسك فى العمل، لأن هذا سيعرضك لكثير من الأزمات الصحية فى القريب العاجل، فلا تلقى بنفسك فى التهلكة، وأحرص على صحتك.>على الرغم من أن هذا العام كان غير جيد على أصحاب هذا البرج، إلا أنه من المتوقع أن يكون القادم أفضل بكثير من 2015، وأن 2016 ستكون جيدة على كل المستويات.