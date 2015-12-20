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حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/12/22

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حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/12/22 حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/12/22

على الصعيد المهنى


>تحاول السيطرة قدر الإمكان على كل الظروف السيئة المحيطة، حتى لا يكون لها تأثير فيما عليك فى العمل، فالأوضاع المُحيطة بك رغم أنها غير مُشجعة إلا أنك تجتهد بقدر كبير حتى تحقق حلمك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى


>علاقتك بالحبيب جيدة أو على ما يرام، إلا أنك من الممكن أن تجعلها أفضل من ذلك ببعض التصرفات البسيطة التى تجعلك تحل كل الأزمات النفسية التى يمر بها الشريك الآن، وكذلك المشاكل التى تشوب علاقتك به.

على المستوى الصحى


>وضعك الصحى غير جيد بشكل عام، ولكن لا تضغط على نفسك فى العمل، لأن هذا سيعرضك لكثير من الأزمات الصحية فى القريب العاجل، فلا تلقى بنفسك فى التهلكة، وأحرص على صحتك.

توقعات علماء الفلك لك


>على الرغم من أن هذا العام كان غير جيد على أصحاب هذا البرج، إلا أنه من المتوقع أن يكون القادم أفضل بكثير من 2015، وأن 2016 ستكون جيدة على كل المستويات.
>

 

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مصر 365

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