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حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/12/22

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حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/12/22 حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/12/22

برج القوس على الصعيد المهني:


>الظروف غير مُشجعة على العمل بأى شكل من الأشكال، ولكنك تحاول أن تحافظ على أدائك قدر الإمكان، فأنت من نوعية الأشخاص الذين يحاولون دائمًا تقديم أفضل ما لديهم، كما أن إخلاصك فى العمل بدرجة كبيرة، سيجعل مديرك فى العمل يهتم أكثر بمستقبلك فى هذا العمل.
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>برج القوس على الصعيد العاطفي:


>على الرغم من أنك تتفادى منذ فترة حدوث أى أزمات مع الحبيب، إلا أن الأوضاع السيئة هى التى تذهب إليك، ما يؤثر سلبًا على علاقتك بشريك الحياة، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر فى ذلك.

على الصعيد الصحي:


>قدوم الشتاء هو بالنسبة لك خبر غير سعيد، فلديك هناك فرصة كبيرة لكسب مزيد من الكيلو جرامات، والإصابة بأمراض مثل البرد أو الحساسية، الأمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول ان تتابع مع الطبيب حتى لا يحدث لك أى أزمة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>على مستوى العائلة، فإن علاقتك بالحبيب ستكون أفضل فى الفترة المقبلة، كذلك يمكن أن تحصل على ما تريد فى العمل، حسب ما يتوقع خبراء الأبراج لك، دون أن تبذل وقت ومجهود أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون فى أفضل وضع.

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مصر 365

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