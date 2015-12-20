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حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/12/22

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حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/12/22 حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/12/22

لبرج العذراء:


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على الصعيد المهني:


>ترى أعداءك يحيطون بك ويحاولون التفرقة بينك وبين مديرك فى العمل، ويزورون فى الحقائق، لينصبوا لك المكائد والألاعيب، كن واثقًا بان العمل الجيد هو ما يثبت نفسه فى النهاية، وأن الحق سيظهر مهما طال الوقت.

على الصعيد العاطفي:


>تسترجع علاقتك العاطفية الرومانسية مع الحبيب، وتسترجعان أجمل الذكريات والصور التى جمعت بينكما فى مثل هذا الوقت العام الماضي.

على الصعيد الصحي:


>يرتفع مؤشر الصحة والنشاط فى جسمك، وتظهر القوة البدنية عليك، وتبدأ فى اتباع نظام صحى متكامل، يغير شكل حياتك وطريقة اختيارك للطعام، استمر على هذا المنوال.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>تشعر بالحب اليوم رغم توترات العمل، وتستسلم إلى الراحة فى أجواء البرد، استمر فى تحفيز نفسك على القيام وممارسة النشاط الرياضى، وكن على ثقة بأن الحب هو مفتاح السعادة فى الحياة.
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