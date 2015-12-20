حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2015/12/22

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تعيش فى أجواء مهنية ناجحة بسبب تخطيطك للمستقبل ورؤيتك لأهداف واضحة أمام عينيك، لذا فالوقت مناسبًا لصعود سلم النجاح وتحقيق طموحاتك قد اقترب من النهاية، ويجب ألا تتعثر فى أعداء النجاح والحاقدين وكن واثقًا فى نفسك مهما حاول الآخرين أن يجعلونك تتشكك فى قدراتك ومهاراتك، فأنت جيد بما يكفى.>تعيش فى علاقة حب جميلة مع شريك حياتك، تحاول أن تسعده بكل الطرق وهو أيضاص يحاول إسعادك، يجب أن تخرجا سوياً فى رحلة رومانسية مختلفة كأن تسافرا لإحدى البلدان باحدى دول العالم أو أن تقوما بعمل شيئاً يجمعكما معاً.>تواجهك مشكلة صحية احذر فعواقب أهمالك فى ذاتك قد تصبح وخيمة، وربما يستلزم الأمر استشارتك للطبيب بسرعة قبل أن تتدهور حالتك الصحية.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش يوماً سعيداً على كافة المستويات سواء العاطفية أو المهنية، ولكن حاول أن تكون أكثر حفاظاً على صحتك، وابتعد عن اختلاق المشكلات مع الآخرين، وتذكر أنك صلب من الداخل وأبدأ فى تغيير معاملتك مع من يكرهوك فالتمثيل لن يزيد الواقع إلا سوءاً.