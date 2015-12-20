توقعات الأبراج يوم الثلاثاء 2015/12/22

حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/12/22

>برج الأسد على الصعيد المهني:

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/12/22

حظك اليوم على الصعيد المهني:

برج الثور على الصعيد العاطفي:

حظك اليوم على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/12/22

>حظك اليوم لبرج الجدى :

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/12/22

>حظك اليوم على الصعيد المهني:

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

حظك اليوم على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2015/12/22

برج السرطان حظك اليوم:

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/12/22

>حظك اليوم لبرج العذراء:

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/12/22

برج القوس على الصعيد المهني:

برج القوس على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/12/22

>برج الحوت على الصعيد المهنى

برج الحوت على الصعيد العاطفى

على المستوى الصحى

توقعات علماء الفلك لك

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22

>حظك اليوم على الصعيد المهني:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

حظك اليوم على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22

حظك اليوم على الصعيد المهني:

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

حظك اليوم على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22

برج العقرب على الصعيد العاطفى

حظك اليوم على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:



>برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 2015/12/22

حظك اليوم على الصعيد المهني:

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

حظك اليوم على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>كل الأمور لا تسير كما تريد، حيث تواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك، فالظروف غير مشجعة على الإطلاق للعمل، لذا حاول أن تكون أكثر هدوءاً وتريثاً فى مواجهة ما يحدث أمامك، فكل تجربة تمر بها تجعلك أكثر قوة.>علاقتك أصبحت سلبية مع شريك حياتك، بسبب تأثير العمل على عقلك وسيطرة مشاكل العمل عليه، وهو ما ينعكس بالسلب عليك، بالرغم من أنك تتجنب حدوث مشكلات بينك وبين شريكك منذ فترة.>تعانى من أمراض بسبب برودة الجو حاول الحفاظ على صحتك وابتعد عن كل الأسباب المؤثرة على صحتك، قم بتناول العصائر الغنية بفيتامين سى وقم بتدفئة نفسك جيداً قبل الخروج للهواء.>يجب أن تتعلم من تجارب الحياة التى تعيشها وتتعلم جيداً حتى تكون على قدر المسئولية وابتعد عن كل الأشياء التى تعيق نجاحك وتقدمك وتدفعك إلى الوراء.>يجب أن تكون أكثر ثقة فى نفسك وفى قدراتك، حتى وإن لم تكن لديك الإجابة الصحيحة فالمشكلات التى تواجهها حاليًا أكبر مما تتخيل، ويجب أن تضع لنفسك خطة واضحة المعالم لتصل إلى ما تريد.>تغلب على المشاكل البسيطة بينك وبين شريك حياتك بالحب والتفاهم والتعاون وابتعد عن كل الأشياء التى تعكر صفوكما سويًا وحافظ على وصل الود والتفاهم والحب بينك وبين حبيبك ولا تخسره مطلقًا.>تخرج من حالة صحية سيئة بسبب البرد ويجب أن تحافظ على نفسك أيضاً لمواجهة مشاكل الحياة وكن أكثر قوة ولا تعرض نفسك لمواقف عصبية لأنها تسبب لك التوتر والأمراض.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب أن تخفف الأثقال عن كاهلك وأن تتعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة فى نفس الوقت.>للأسف مازالت السحابة السوداء تخيم على هذا البرج، فعلى المستوى العملى والمهنى سيشهدون تراجعا ملحوظا لا يستطيعون التحكم فيه أو الرجوع إلى مستواهم الطبيعى فى هذه الأيام.>الحب وحده سيكون مفتاح الأمل بالنسبة لكم، لذلك تمسك بشريك حياتك وحاول أن يكون طوق النجاة لك من أى مشاكل تمر بها.>على عكس المؤشرات التى توقعات الفترات السابقة تراجع ملحوظ فى صحتك وحالتك النفسية، سيكون هذا اليوم بداية لارتفاع معدلات الصحة بالنسبة لك.>الفترة القادمة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.>يشعر الزملاء فى العمل بالقلق والتوتر، لذا خذهم جانباً وتحدث معهم حول هذا الأمر حتى يعبروا عن مشاعرهم لك بكل صدق، وحاول أن تكون أكثر تعاوناً وانفتاحاً معهم لتحصد ثقتهم.>يجب أن تركز على شريك حياتك فى هذه الفترة، لأنك تهمله كثيراً وتنشغل بأشياء أخرى مثل: الأصدقاء أو العمل، وهو ما يجعله يشعر بالضجر ولكنه لم يخبرك بهذا الأمر لذا يجب أن تنتبه لهذا الأمر جيدًا.>حالتك الصحية جيدة هذه الأيام ولكن هذا لا يمنع أن الوقاية خير من العلاج، لذا حافظ على نفسك من نزلات البرد وقم بأخذ احتياطاتك فى هذا الأمر حتى لا تصاب بنزلة برد.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش فى أجواء هادئة هذه الأيام وتعيش فى أجمل لحظات حياتك، ولكن يجب أن تهتم أيضاً بحياتك العاطفية ولا تغفلها وتظل على حبك لشريك حياتك.>تعيش فى أجواء مهنية ناجحة بسبب تخطيطك للمستقبل ورؤيتك لأهداف واضحة أمام عينيك، لذا فالوقت مناسبًا لصعود سلم النجاح وتحقيق طموحاتك قد اقترب من النهاية، ويجب ألا تتعثر فى أعداء النجاح والحاقدين وكن واثقًا فى نفسك مهما حاول الآخرين أن يجعلونك تتشكك فى قدراتك ومهاراتك، فأنت جيد بما يكفى.>تعيش فى علاقة حب جميلة مع شريك حياتك، تحاول أن تسعده بكل الطرق وهو أيضاص يحاول إسعادك، يجب أن تخرجا سوياً فى رحلة رومانسية مختلفة كأن تسافرا لإحدى البلدان باحدى دول العالم أو أن تقوما بعمل شيئاً يجمعكما معاً.>تواجهك مشكلة صحية احذر فعواقب أهمالك فى ذاتك قد تصبح وخيمة، وربما يستلزم الأمر استشارتك للطبيب بسرعة قبل أن تتدهور حالتك الصحية.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش يوماً سعيداً على كافة المستويات سواء العاطفية أو المهنية، ولكن حاول أن تكون أكثر حفاظاً على صحتك، وابتعد عن اختلاق المشكلات مع الآخرين، وتذكر أنك صلب من الداخل وأبدأ فى تغيير معاملتك مع من يكرهوك فالتمثيل لن يزيد الواقع إلا سوءاً.>ترى أعداءك يحيطون بك ويحاولون التفرقة بينك وبين مديرك فى العمل، ويزورون فى الحقائق، لينصبوا لك المكائد والألاعيب، كن واثقًا بان العمل الجيد هو ما يثبت نفسه فى النهاية، وأن الحق سيظهر مهما طال الوقت.>تسترجع علاقتك العاطفية الرومانسية مع الحبيب، وتسترجعان أجمل الذكريات والصور التى جمعت بينكما فى مثل هذا الوقت العام الماضي.>يرتفع مؤشر الصحة والنشاط فى جسمك، وتظهر القوة البدنية عليك، وتبدأ فى اتباع نظام صحى متكامل، يغير شكل حياتك وطريقة اختيارك للطعام، استمر على هذا المنوال.>تشعر بالحب اليوم رغم توترات العمل، وتستسلم إلى الراحة فى أجواء البرد، استمر فى تحفيز نفسك على القيام وممارسة النشاط الرياضى، وكن على ثقة بأن الحب هو مفتاح السعادة فى الحياة.>الظروف غير مُشجعة على العمل بأى شكل من الأشكال، ولكنك تحاول أن تحافظ على أدائك قدر الإمكان، فأنت من نوعية الأشخاص الذين يحاولون دائمًا تقديم أفضل ما لديهم، كما أن إخلاصك فى العمل بدرجة كبيرة، سيجعل مديرك فى العمل يهتم أكثر بمستقبلك فى هذا العمل.>على الرغم من أنك تتفادى منذ فترة حدوث أى أزمات مع الحبيب، إلا أن الأوضاع السيئة هى التى تذهب إليك، ما يؤثر سلبًا على علاقتك بشريك الحياة، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر فى ذلك.>قدوم الشتاء هو بالنسبة لك خبر غير سعيد، فلديك هناك فرصة كبيرة لكسب مزيد من الكيلو جرامات، والإصابة بأمراض مثل البرد أو الحساسية، الأمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول ان تتابع مع الطبيب حتى لا يحدث لك أى أزمة.>على مستوى العائلة، فإن علاقتك بالحبيب ستكون أفضل فى الفترة المقبلة، كذلك يمكن أن تحصل على ما تريد فى العمل، حسب ما يتوقع خبراء الأبراج لك، دون أن تبذل وقت ومجهود أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون فى أفضل وضع.>تحاول السيطرة قدر الإمكان على كل الظروف السيئة المحيطة، حتى لا يكون لها تأثير فيما عليك فى العمل، فالأوضاع المُحيطة بك رغم أنها غير مُشجعة إلا أنك تجتهد بقدر كبير حتى تحقق حلمك.>علاقتك بالحبيب جيدة أو على ما يرام، إلا أنك من الممكن أن تجعلها أفضل من ذلك ببعض التصرفات البسيطة التى تجعلك تحل كل الأزمات النفسية التى يمر بها الشريك الآن، وكذلك المشاكل التى تشوب علاقتك به.>وضعك الصحى غير جيد بشكل عام، ولكن لا تضغط على نفسك فى العمل، لأن هذا سيعرضك لكثير من الأزمات الصحية فى القريب العاجل، فلا تلقى بنفسك فى التهلكة، وأحرص على صحتك.>على الرغم من أن هذا العام كان غير جيد على أصحاب هذا البرج، إلا أنه من المتوقع أن يكون القادم أفضل بكثير من 2015، وأن 2016 ستكون جيدة على كل المستويات.>تتلقى مكافأة فى العمل، بعد طول انتظار لتقدير مجهودك، استمتع بهذا الشعور، وحاول بذل المزيد من الجهد الفترة المقبلة، لتصل على أعلى المراتب.>تقابل حبيبا جديدا، وتشتعل شرارة الحب بينكما من أول نظره، تمسك بهذا الحبيب، فهو الشخص، الذى كنت تبحث عنه منذ فترة طويلة.>تمر بوعكة صحية طفيفة، بسبب برد الشتاء، وتعانى من حالة إرهاق عامة، أطلب الراحة إن احتجت إليها، ولا تتردد فى استشارة الطبيب إذا شعرت بآلام حادة.>يرى علماء الفلك والأبراج أن الحب يحل لك العديد من المشاكل، وتبدأ فى منحنى جديد فى حياتك الرومانسية، استمتع بهذا الشعور، وكن على ثقة بأن حبيبك مكافأة جميلة من القدر.>تدخل فى تحدٍ كبير فى حياتك، فالمرحلة القادمة هى مرحلة إثبات للذات، وعليك أن تأخذ هذا التحدى إلى النهاية، لأن فوزك به سيكون بمثابة الإجابة على سؤال أكون أو لا أكون.>الحب يدعمك من الخلف، ويقف بجوارك فى محنك، كن ممتنًا لهذه المساعدة، ولا تقسو على حبيبك كثيرًا، لأنه تحمل الكثير منك بالفعل.>حالتك النفسية ليست جيدة، وتشعر ببعض الإحباط، ولكنك قوى جسديا، وستتمكن من المرور بهذه الأزمة ومواجهة كل التحديات.>يرى علماء الفلك والأبراج أن العمل ليس على ما يرام، وأنك تمر بحالة مأساوية سببها شعورك بالوحدة والظم، لا تيأس وأبحث عن التقدير بوسائل أخرى، وتأكد أن العمل الجيد يثبت نفسه مهما طال الوقت.>حظك اليوم على الصعيد المهني:>تتسبب فى وقوع زميل مقرب منك فى العمل بمشكلة كبيرة، لا تلوم نفسك، وحاول البحث عن حل لها بطرق مبتكرة، وتأكد أن الندم والشعور بالأسف لن ينفعك بشيء فى هذه المرحلة.>لا أمان للحب، لا ينصحك علماء الأبراج والفلك بأن تكن مطمئنًا للحبيب، فهناك سر كبير يخبئه عنك، وستكشف لك الأيام ما هو بأسرع مما تتخيل.>تشعر بالقوة البدنية، وتبدأ فى ممارسة نظام صحى جيد يعيد إلى حياتك التوازن، تأكد أن نتائج هذا النظام تحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر، ولا تتعجل الأمور فتخسر كل شىء.>يرى علماء الفلك والأبراج أن القوة بين يديك الأن، استخدمها بحكمة، ولا تظلم الآخرين، حتى لا ترد لك الدنيا هذا الظلم الصاع صاعين، وابدأ فى حل مشاكلك واحدة بواحدة حتى لا تتراكم عليك الهموم.>تبدأ فى منعطف جديد فى العمل، تحتاج إلى إعادة صيغة علاقتك بكل الأطراف، والتعامل بذكاء مع المحيطين بك، حتى لا تشعر أنك مضطهد أو محاصر فى هذه الأجواء السلبية.>تشعر بالغيرة على حبيبك، وتبدأ علاقتكما فى التوتر، لا تكن عصبيًا، ولا تستخدم العصبية للتعامل معه، لأنك قد تندم لاحقًا على هذا السلوك.>تشعر بنشاط كبير، وتتحسن صحتك تدريجيًا، تخرج من الوعكة الصحية التى قيدتك فى الفترة الماضية، وتبدأ فى الظهور بلياقة أكبر.>يرى علماء الفلك والأبراج أن أحوالك تسوء فى العمل، ويكثر أعداؤك، ولكنك قادر على مواجهتهم، والتفوق عليهم، بالعمل أكثر وإثبات قدراتك بصورة أفضل.