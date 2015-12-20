بالصور.. هندسة جامعة القناة تنظم ورشة عمل مع جامعة نيو مكسيكو الأمريكية

نظمت كلية الهندسة بجامعة القناة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، ورشة عمل مشتركة مع قسم الهندسة الإنشائية بجامعة نيو ميكسيكو الأمريكية.

واستقبل الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفد جامعة نيو مكسيكو الأمريكية برئاسة الدكتور محمود رضا طه أستاذ ورئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة نيو ميكسيكو، وأبلغ الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة تحيات الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والذى يلتقى بأعضاء الوفد اليوم، وقام بشرح وافِ عن الجامعة وكلياتها.

وتدور فعاليات الورشة حول تطوير استدامة ومرونة البنية التحتية فى منطقة قناة السويس، ويرأس الورشة الدكتور إبراهيم القرش عميد كلية الهندسة بالإسماعيلية، ويضم فريق جامعة قناة السويس الدكتور محمد محمدين رئيس الجامعة السابق وأستاذ الهندسة المنشآت المعدنية بكلية هندسة قناة السويس، والدكتور كمال شاروبيم أستاذ الهندسة الإنشائية ونائب رئيس جامعة قناة السويس السابق، والدكتور حسن محمدين وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطب أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة قناة السويس، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال الدكتور محمود رضا طه رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة نيو مكسيكو الأمريكية، إن الورشة مدعمة من جامعة نيو مكسيكو الأمريكية وجامعة قناة السويس، وهى ثمرة للتعاون المشترك بينهما، وهدف الورشة دراسة نمو المرونة والاستدامة المطلوبة فى تطوير البنية التحية لقناة السويس وأن الورشة يشارك بها وفد يضم 20 أستاذًا أمريكيًا ومن المملكة المتحدة وأستراليا، إضافة إلى 5 أساتذة مصريين من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية المتخصصة، كما تناقش الورشة عرض الأبحاث المتقدمة فى هذا المجال .

وقام الوفد بزيارة ميدانية لقناة السويس الجديدة وجولة بحرية فى المجرى الملاحى لقناة السويس ومقابلة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وأعرب الدكتور محمود رضا طه عن سعادته وأعضاء الوفد الأجنبى بمشروع قناة السويس.

وأكد الدكتور رضا على، أن جامعة قناة السويس جامعة متميزة وحديثة، وهى متهيئة أن تتبوأ المكانة العالمية، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التى يزور فيها الجامعة وأنة سعيد بالتعاون مع هندسة إسماعيلية، وأن جامعة القناة لا تقل أبدًا عن مثيلاتها بكبرى الجامعات العالمية، من حيث المنشآت وجودة التعليم والمناهج ولهذا أتوقع لها مستقبل مشرق.



>