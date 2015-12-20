أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تجارة قناة السويس تطبق معايير القياس والتقويم على الطلاب والامتحانات

Google+ Print
تجارة قناة السويس تطبق معايير القياس والتقويم على الطلاب والامتحانات تجارة قناة السويس تطبق معايير القياس والتقويم على الطلاب والامتحانات
سلمت وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم - مركز القياس والتقويم - بوزارة التعليم العالى، كلية التجارة بجامعة قناة السويس مشروع وحدة القياس والتقويم بكلية التجارة بالإسماعيلية بتقدير جيد جدا، وهو أول مشروع يطبق داخل جامعة قناة السويس وانفردت به كلية التجارة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور أحمد زكى عميد الكلية، فى تصريحات صحفية أن الدكتور أحمد السعيد طلبة المدير التنفيذى لوحدة مشروعات التطوير للتعليم العالى أرسل خطاب شكر للكلية، يؤكد فيه شكره للجامعة والكلية وللمدير التنفيذى للمشروع بكلية التجارة د.محمود خليفة، حيث تم تقديم المشروع فى الموعد المحدد، ما يؤكد حرص الكلية الشديد على تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات.

وأضاف الدكتور محمود خليفة المدير التنفيذى للمشروع، أن هذه الشهادة وهذا التقدير يعد إنجازا جديدا يضاف لإنجازات الجامعة التى تتوالى هذه الأيام، فكانت نتيجة التقرير النهائى والمقدم من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى "جيد جدا"، لهذا جاءت التحية والتقدير لكل من ساهم فى هذا المشرع الدكتور أحمد ذكى عميد الكلية ومدير المشروع الدكتور محمود خليفة والدكتورة صفاء عبد الدايم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لدعمها الكامل للوحدة والمدير التنفيذى للوحدة على الجهد المبذول فى إنهاء المشروع على أكمل وجه، وكذلك الدكتور أشرف غالى نائب المدير التنفيذى.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365