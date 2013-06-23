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ساندي تشعل أولى حفلات صيف 2013 بلوك جديد

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ساندي تشعل أولى حفلات صيف 2013 بلوك جديد ساندي تشعل أولى حفلات صيف 2013 بلوك جديد

أحيت النجمة الشابة ساندي حفلاً غنائياً ساهراً في أولي حفلات صيف 2013 الجمعة 21 يونيو وذلك ضمن مهرجان التسوق في "صن سيتي مول" بمنطقة الجديدة بالقاهرة، بدأ الحفل في الساعة التاسعة مساءاً و استمر لمدة ساعة والنصف ساعة، قدمت ساندي خلالها مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة مثل "عايزه اقولك" 3 مرات بناء على صراخ وطلب جمهورها إلي جانب "حصل خير"، و"الحلم"، و"قد التحدي"، و"أحلى حياة" وغيرها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

حضر الحفل مجموعه من محبيها وكانوا طوال الحفل يرفعون لافتات تحمل صوراً لها كما أهدوها مجموعة كبيرة من "الدباديب" وباقات الورد والهدايا.

وما لفت الأنظار هو تسلل إحدى المعجبات حيث ظهرت فجأة على المسرح تبكي بكاء شديد وهي تعانق ساندي لعدة دقائق ما أدى إلى توقف الحفل حتى قامت ساندي بتهدئتها.

كما قدمت ساندي استعراضاً جديداً لها، من تصميم مصمم عروض إنجليزي، والذي أعجب الحضور بشكل كبير، ونجحت "ساندي" في لفت الأنظار إليها، وذلك بعد ارتدائها بنطلوناً حاز على اهتمام الحاضرين، حيث تنوعت ألوانه ما بين الأحمر والأصفر بشكل مثير للانتباه.

في سياق آخر، انتهت "ساندي" من تصوير مشاهدها من فيلمها السينمائي الجديد "خطة جيمي"، والذي تخوض من خلاله أولى تجاربها السينمائية، الفيلم من بطولة الطفلة جنى وإسلام جمال ولطفي لبيب وسامي مغاورى وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين سوف يظهرون في الفيلم كضيوف شرف.

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سيدتي

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