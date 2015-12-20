ننشر الحركة الكاملة لتنقلات وزارة الداخلية

أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حركة تنقلات شملت عددًا من القيادات الأمنية، حيث تم اعتماد اللواء/ أيمن جاد السعيد جاد - من مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط، إلى مساعد الوزير لقطاع الشئون المالية واللواء/ محمد عبد الخالق محمود البهجى - من مساعد الوزير لقطاع الشئون المالية، إلى مساعد الوزير لقطاع التخطيط والبحوث و اللواء/ صلاح الدين محمد فتحى حجازى - من مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى واللواء/ منتصر أحمد عمر أبوزيد - من مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد (ندب)، إلى مساعد الوزير لقطاع الوثائق (ندب) واللواء/ محمود يسرى على محمود حسانين يوسف - من مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا (ندب)، إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن (ندب) واللواء/ عبدالفتاح عبدالتواب عثمان خليفة - من مساعد الوزير لقطاع الوثائق (ندب)، إلى مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا (ندب) واللواء/ هشام طلبة بدوى البستاوى - من نائب رئيس قطاع الأمن الوطنى بدرجة مدير عام، إلى مساعد الوزير لقطاع المنافذ (ندب) واللواء/ جمال نور الدين محمد زكى - من قطاع التفتيش والرقابة نائب رئيس قطاع بدرجة مدير عام، إلى مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة (ندب) واللواء/ شريف محمد عبدالرحمن حنفى - من مساعد الوزير لقطاع المنافذ (ندب)، إلى مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد (ندب).

كما تم اعتماد اللواء/ عادل عبدالعظيم محمد إبراهيم أيوب - من مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد (ندب)، إلى مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد (ندب) واللواء/ السيد محمد السيد على جاد الحق - من مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام - إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام (ندب) واللواء/ أحمد عبدالجليل حجازى عيسى - من مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إلى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة (ندب ) واللواء/ محمد جاد محمد جاد – من مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى، إلى مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط (ندب) و اللواء/ محمود سيد عبدالحميد شعراوى – من مساعد الوزير مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى، إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى (ندب) واللواء/ حسام سالم نصر عامر – من مساعد الوزير مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى، إلى مساعد الوزير مدير مصلحة أمن الموانى و اللواء/ نادر أحمد إبراهيم جنيدى – من مساعد الوزير مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى، إلى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية و اللواء/ فهمى محمد فهمى مجاهد – من مساعد الوزير مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى، إلى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى واللواء/ حسن عبدالرازق حسن الراعى سيف – من مساعد الوزير مدير أمن المنيا، إلى مساعد الوزير مدير أمن الشرقية و اللواء/ عصام سعد إبراهيم حسين – من وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (ندب) واللواء/ محمود عبدالعظيم محمد حسن العشيرى – من مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة (ندب )، إلى مدير أمن بنى سويف (ندب) واللواء/ محمد طارق محمد حلمى الأعصر – من مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (ندب)، إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم (ندب) واللواء/ رضا السيد أحمد عبدالمجيد طبليه – من مدير أمن بنى سويف (ندب)، إلى مدير أمن المنيا (ندب )واللواء/ جمال موسى السيد عبدالبارى – من مدير أمن السويس (ندب )، إلى مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام (ندب).

وتم اعتماد االلواء/ مجدى عبدالعال محمد عطاالله – من مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة (ندب)، إلى مدير أمن السويس (ندب)، واللواء/ خالد محمد شلبى قاسم – من نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، إلى مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة (ندب) واللواء حسنى سيد زكى عبد اللطيف – من وكيل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، إلى مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة (ندب).