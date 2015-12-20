اجتماع مساعد وزير الداخلية للحراسات ومدير شرطة السياحة لتفعيل خطط أمنية جديدة

اجتمع اللواء أحمد راشد مساعد الوزير للحراسات والتأمين واللواء أحمد مصطفى شاهين مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بقاعة المؤتمرات بديوان عام الإدارة لشرطة السياحة، مع مديرى ورؤساء الإدارات والأقسام والضباط، وحضر الاجتماع اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة ووكلاء الإدارة ومساعدين المناطق الجغرافية .

وبدأ المدير العام لشرطة السياحة الاجتماع بالترحيب بمساعد الوزير للحرسات وتحدث كلاهما عن الأوضاع التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لمواجهة الإرهاب وتدعيم كافة الخدمات على المستوى العام لكافة المناطق السياحية والأثرية والحفاظ عليها وحمايتها، وأن يكون السادة الضباط والأفراد والمجندون على قدر كبير من المسؤولية على أن يكون الأداء متميزا لمواجهة المرحلة القادمة وعلى الجميع المواجهة بدون أى روتين أو سلبيات ومراجعة جميع الخطط التأمينية على أرض الواقع وتغطية جميع الاحتياجات بمراجعة الثغرات ومعالجة السلبيات.

وأكد مساعدو الوزير على أن السياحة عصب الاقتصاد لذلك يجب تأمينها جيداً لأنها أهم مجرى اقتصادى وهى الأمل، وشددوا على ضرورة التغلب على جميع الآثار السلبية ورفع نمط العمل وتفعيل آداء العنصر البشرى أثناء التدريب لأهميته الكبرى للضباط والأفراد والمجندين لرفع كفائتهم والعمل على تفعيل دور الخدمات التأمينية من الداخل والخارج ورفع مستوى التسليح ومداومة الربط بالأجهزة اللاسلكية والحرص على الالتزام والانضباط وتبادل الاحترام .

كما أكدوا على مداومة اللقاءات بصفة دورية مع الأفراد والمجندين وتوعيتهم وأيضا مداومة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع شأن الدولة وضبط أى تعديات على الأراضى الأثرية أو السياحية.

وقام مساعدو الوزير بالمرور على غرفة إدارة الأزمات وغرفة الاتصالات لمتابعة التقنيات الحديثة بسير العمل بالإدارة العامة لشرطة السياحة.