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أطعمة لعلاج القولون العصبى.. أهمها التفاح والزبادى والعسل

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أطعمة لعلاج القولون العصبى.. أهمها التفاح والزبادى والعسل أطعمة لعلاج القولون العصبى.. أهمها التفاح والزبادى والعسل
علاج القولون العصبى يحتاج للتأنى والصبر، والتعايش مع المشكلة، فعلاج القولون العصبى يحتاج ليس فقط للأدوية والعقاقير كما يعتقد بعض مرضاه خطأ، بل إنه يحتاج لمثابرة وتغيير نمط حياة مريض القولون العصبى، من نظام غذائى وحركى وبدنى وحياتى صحى، هذا ما أكدت عليه الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية أمراض السمنة والنحافة.

علاج القولون العصبى بالطعام
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وتابعت الدكتورة صفاء حديثها عن علاج القولون العصبى، مؤكدة أهمية النظام الغذائى الصحى لعلاج القولون العصبى والتخلص من آلامه، فضلاً عن أنه السبيل الوحيد لتقليل حدة نوباته، والتخلص من انتفاخ القولون العصبى المعروف، وكذلك بعض الأعراض الأخرى كالإسهال والإمساك وطبيعة الهضم بشكل عام لمريض القولون العصبى.

علاج القولون العصبى بالطعام..كالزبادى والعسل والتفاح
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وتابعت أخصائية السمنة والنحافة حديثها عن علاج القولون العصبى، موضحة أنه يمكن علاج القولون العصبى بالطعام، ومن أهم الأطعمة المفيدة للقولون:

*التفاح: غنى بالألياف، ويقلل من حدوث الإمساك الشهير لمرضى القولون العصبى

*الزبادى: يعالج أعراض القولون العصبى لأنه يساعد على الهضم ويمنع حدوث الإمساك

*العسل: أكدت الأبحاث أن تناول ملعقة عسل بين الوجبات، يقلل من أعراض القولون العصبى ويحسن من حالة مريضه

*الكراوية: تعالج عسر الهضم والانتفاخ، المعروفة بأنها أشهر أعراض القولون العصبى

*الينسون: مفيد لمرضى القولون العصبي

*النعناع: تناوله طازجا أو كمشروب يساعد على تقليل الآلام المصاحبة لالتهاب القولون العصبى

*الشمر: مفيد للهضم

*الجنزبيل: مفيد للمعدة

*الشوفان: يقلل من امتصاص ما يفيد المعدة ومهدئ للقولون العصبى

*الخضراوات الورقية: غنية بالألياف، وتحسن حركة الأمعاء وتساعد على الهضم

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مصر 365

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