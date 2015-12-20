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إثارة الإيجيبشان ليج - إنبي يزاحم الزمالك والإسماعيلي بفوز ثلاثي على المقاولون

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إثارة الإيجيبشان ليج - إنبي يزاحم الزمالك والإسماعيلي بفوز ثلاثي على المقاولون إثارة الإيجيبشان ليج - إنبي يزاحم الزمالك والإسماعيلي بفوز ثلاثي على المقاولون

ضرب إنبي ضيفه المقاولون بثلاثية مقابل هدف واحد في لقاءهما بالدوري المصري يوم السبت.

وحل المقاولون ضيفا على الفريق البترولي ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وتقدم إنبي بهدف لمحمود قاعود بعد نصف ساعة بعد انطلاقة رائعة منه نحو مرمى المقاولون ثم راوغ الدفاع وسدد الكرة أرضية أسفل الزاوية اليسرى للحارس محمود أبو السعود.

وتعادل طاهر محمد للمقاولون من تسديدة سكنت الشباك بعد خطأ فادح محمد عبد المنصف حارس إنبي في الدقيقة 64.

وشهدت الدقائق العشرة الأخيرة إثارة بالغة حين طرد محمود أبو السعود حارس المقاولون لعرقلة المنفرد قاعود خارج منطقة الجزاء.

ودخل الحارس الشاب محمد أشرف بدلا من أبو السعود لكنه ارتدى قميص حارس الأهلي السابق بسبب ارتداءه لقميص أحمر وهو اللون نفسه الذي يرتديه الحكم.

وفي الدقيقة 87 سجل رامي صبري الهدف الثاني لإنبي من ركنية قابلها بيمينه في المرمى.

بعدها بدقائق ارتكب حارس المقاولون خطأ فادحا حين سقطت عرضية من لاما كولين من يده وذهبت نحو أحمد رفعت أمام المرمى الخالي، ليسددها لاعب إنبي بسهولة في الشباك.

ورفع إنبي رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس وهو الرصيد نفسه الذي يملكه الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وتوقف رصيد المقاولون العرب عند ست نقاط في المركز الـ14 بجدول المسابقة.

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