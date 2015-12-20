عامر حسين يكشف لـ في الجول حقيقة نقل مباراة الزمالك والجيش إلى بتروسبورت

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري حقيقة نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش إلى ملعب بتروسبورت بدلا من الدفاع الجوي.

الزمالك يستعد لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وخرجت العديد من التقارير لتشير لنقل المباراة من ملعب الدفاع الجوي إلى بتروسبورت. وهو ما يوضح حقيقته عامر حسين.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "كل ذلك ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف "مباراة الزمالك والجيش على ملعب الدفاع الجوي مثل ما كانت ولن تنتقل إى بتروسبورت".

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 13 نقطة من 5 مباريات. بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد 6 نقاط.

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