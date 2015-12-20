أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عامر حسين لـ في الجول: تأجيل مباراة الأهلي وسموحة قانوني.. وفعلناها مع الزمالك

Google+ Print
عامر حسين لـ في الجول: تأجيل مباراة الأهلي وسموحة قانوني.. وفعلناها مع الزمالك عامر حسين لـ في الجول: تأجيل مباراة الأهلي وسموحة قانوني.. وفعلناها مع الزمالك

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على قانونية تأجيل مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الثامنة من الدوري، بسبب تأخر الفريق الأحمر في الوصول لملعب بتروسبورت.

وحاصرت جماهير الأهلي فندق إقامة الفريق، ليتأخر اللاعبون في الوصول لملعب المباراة.

وتأخر انطلاق المباراة لساعتين بعد موافقة نادي سموحة، لتبدأ الساعة العاشرة إلى ربع مساء بدلا من الثامنة إلا ربع.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "المادة 44 من اللائحة تقول إنه في حال تأخر أحد الفريقين لمدة 20 دقيقة لظروف قهرية يتم تأجيل المباراة".

وتابع "وصل بعض لاعبي الأهلي إلى ملعب بتروسبورت قبل الموعد المحدد للمباراة، وكان من الممكن تأجيلها بسبب الظروف القهرية التي منعت الفريق كاملا من الوصول في الوقت المحدد".

واستدرك "ولكننا قررنا إقامة المباراة في نفس اليوم حرصا منا على مستقبل مسابقة الدوري، خاصة أن ملعب بتروسبورت يمتلك أضواء كاشفة بالفعل".

وأشار رئيس لجنة المسابقة إلى أن تأجيل مباراة الأهلي وسموحة ليس الواقعة الأولى التي يتم فيها اتخاذ نفس القرار.

وأوضح "اتخذنا قرارا مشابها بتأجيل مباراة الزمالك وإنبي الموسم الماضي وقت أحداث الدفاع الجوي، وقبلها مباراة السوبر 2012 بين الأهلي وإنبي".

وواصل متما "لن نوقع عقوبات على الأهلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع