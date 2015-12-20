عامر حسين لـ في الجول: تأجيل مباراة الأهلي وسموحة قانوني.. وفعلناها مع الزمالك

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على قانونية تأجيل مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الثامنة من الدوري، بسبب تأخر الفريق الأحمر في الوصول لملعب بتروسبورت.

وحاصرت جماهير الأهلي فندق إقامة الفريق، ليتأخر اللاعبون في الوصول لملعب المباراة.

وتأخر انطلاق المباراة لساعتين بعد موافقة نادي سموحة، لتبدأ الساعة العاشرة إلى ربع مساء بدلا من الثامنة إلا ربع.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "المادة 44 من اللائحة تقول إنه في حال تأخر أحد الفريقين لمدة 20 دقيقة لظروف قهرية يتم تأجيل المباراة".

وتابع "وصل بعض لاعبي الأهلي إلى ملعب بتروسبورت قبل الموعد المحدد للمباراة، وكان من الممكن تأجيلها بسبب الظروف القهرية التي منعت الفريق كاملا من الوصول في الوقت المحدد".

واستدرك "ولكننا قررنا إقامة المباراة في نفس اليوم حرصا منا على مستقبل مسابقة الدوري، خاصة أن ملعب بتروسبورت يمتلك أضواء كاشفة بالفعل".

وأشار رئيس لجنة المسابقة إلى أن تأجيل مباراة الأهلي وسموحة ليس الواقعة الأولى التي يتم فيها اتخاذ نفس القرار.

وأوضح "اتخذنا قرارا مشابها بتأجيل مباراة الزمالك وإنبي الموسم الماضي وقت أحداث الدفاع الجوي، وقبلها مباراة السوبر 2012 بين الأهلي وإنبي".

وواصل متما "لن نوقع عقوبات على الأهلي".