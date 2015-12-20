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ننشر أسماء الفائزين بمجلس إدارة الجمعية التعاونية لـ8 مدارس فى الإسكندرية

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ننشر أسماء الفائزين بمجلس إدارة الجمعية التعاونية لـ8 مدارس فى الإسكندرية ننشر أسماء الفائزين بمجلس إدارة الجمعية التعاونية لـ8 مدارس فى الإسكندرية
أجريت انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية لـ8 مدارس بالإسكندرية، أمس، وهى مدرسة كلية النصر للبنات وكلية النصر للبين ومدرسة الإقبال، فيكتوريان كلية البنات، الفراعنة، الليسيه الحرية، ومدرسة المنار.

وفاز فى مجلس إدارة الجمعية 6 أعضاء بعد ترشح 11 عضوا من الجمعية، فى المركز الأول الدكتور أحمد مصطفى، مدير مستشفى طلبة الجامعة بأعلى الأصوات، وجاء فى المركز الثانى، الدكتور سيد حسن، أستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والمستشار يحيى شرف، رمضان جاويش، والمستشار خيرى حسن، رئيس محكمة الاستئناف، وفر المركز السادس أحمد غازى.

يذكر أن انتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية بالمدارس تجرى كل عامين، ولها الحق فى إدارة المدارس بجانب الإدارة التعليمية من وزارة التربية والتعليم .

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