محمد بن راشد: العالم العربي يحتاج حلولاً عملية للتحديات

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «حوار الشرق الأوسط» التي أطلقتها أمس مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع مؤسسة بيل وميلندا غيتس..

مؤكداً سموه أن العالم العربي بحاجة لأفكار إيجابية تطرح حلولاً عملية للتحديات التنموية والمعيشية اليومية بمساهمة قادة الفكر العالميين، وأن هذه الأفكار يمكن أن تشكل بدايات عملية إيجابية للتغلب على الكثير من التحديات أو إلهام متخذي القرار للتفكير بشكل مختلف في بعض القضايا التنموية.

وتطرح المبادرة بشكل أسبوعي حلولاً للتحديات التنموية التي يواجهها الشرق الأوسط بمساهمات فكرية من رؤساء دول وحائزين على جوائز نوبل، وهي أكبر مبادرة فكرية تنموية مخصصة للقضايا التنموية في المنطقة.

وتأتي هذه المساهمات من خلال مقالات يتم توزيعها بعد ترجمتها لأكثر من 12 لغة في 468 صحيفة حول العالم، يصل إجمالي قرائها لـ300 مليون قارئ، بالإضافة إلى توزيعها إلكترونياً وعبر أدوات التواصل الاجتماعي.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد العالمية خلال اجتماعه مع بيل غيتس، الرئيس المشارك في مؤسسة بيل وميلندا غيتس، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، هي طرح حلول تمس الواقع اليومي للإنسان في المنطقة، وهدف المبادرة تقديم الحلول والمساهمة بالأفكار من خلال التعاون مع أفضل العقول العالمية على مدار العام.