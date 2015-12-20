بعد قيادتها تحالف عسكري ضد الإرهاب.. «داعش» تهدد بمهاجمة السعودية

هدد تنظيم داعش الإرهابي بمهاجمة السعودية، بعدما قالت الرياض إنها أسست تحالفًا عسكريًا إسلاميًا قوامه 34 بلدًا لمكافحة الإرهاب.

وبحسب رويترز، وصف التنظيم في دورية أسبوعية توثق أنشطته العسكرية التحالف الذي يضم 34 دولة بأنه “تحالف المغفلين والسذج” بعدما قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي إن مقر التحالف سيكون في الرياض لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب المشتركة في العالم الإسلامي.

وقال مقال بعنوان (تحالف محمد بن سلمان يفاجئ حلفاءه) إن “هذا التحالف سيكون بإذن الله بداية انهيار حكومات الطواغيت المتسلطين على بلاد الإسلام.”

وأثارت الحيرة بشأن دور التحالف حتى بين أعضائه شكوكًا حول المبادرة التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها جهد من السعودية لترسيخ مسعاها لقيادة السنة في مواجهة إيران الشيعية.

وانتقد مقال آخر بنفس الدورية مشاركة فصائل من المعارضة السورية السنية في اجتماع استضافته الرياض في وقت سابق هذا الشهر وقال داعش إنه أثبت كونهم “مشركين.”

ويعارض التنظيم بشدة حكام دول الخليج العربية ويُنظر إليه على أنه يحاول إشعال مواجهة طائفية في شبه الجزيرة العربية لإسقاط الأسر الحاكمة فيها.

وحث المقال الشبان السعوديين السنة على مهاجمة أهداف بعضها للشيعة.