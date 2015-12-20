"سوريا تفضحكم" هاشتاج يجسد معاناة السوريين

جاء هاشتاج "سوريا تفضحكم" ضمن قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء اليوم السبت، للتنديد بما يواجهه الشعب السورى من مآسٍ بين أطراف الصراع فيها.

وعرض المغردون صوراً لمعاناة الشعب السورى وأطفالهم بمواجهة الدمار فى العديد من المدن والقرى السورية، ناقلين قرار مجلس الأمن بالتصويت على "خطة طموحة" لحل الأزمة فى سوريا، وإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة 5 سنوات، على أن تجرى، فى مطلع يناير، مفاوضات بين النظام السورى والمعارضة، بشأن عملية انتقال سياسى للسلطة وإنهاء الحرب.

وركزت الصور على مشاهد بعينها لأطفال سوريا، جاءت كرسالة موجهة للمتصارعين على السلطة فى سوريا إلى جانب مجلس الأمن وجميع دول العالم، مفاداها ضرورة إنهاء ما يحدث فى سوريا سريعًا بعد الحالة التى وصلت إليها بسبب الدمار الذى تشهده مدن وبقاع سوريا.



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