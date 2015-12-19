بالفيديو.. شرطة دبي تسهم في عملية دولية لإحباط تهريب كوكايين بـ 1.8 مليار

أسهمت شرطة دبي ميدانياً واستخباراتياً في إحباط تهريب 1500 كغ كوكايين قيمتها 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) قادمة من أميركا اللاتينية إلى إسبانيا، وتعد الأضخم دولياً لهذا العام نظراً لحجم المضبوطات وقيمتها المادية.

وحظيت العملية الأمنية والنوعية والتي أطلق عليها اسم «أرض الكناري» باهتمام ومتابعة دقيقة ومباشرة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولمدة سنتين.

وأفاد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي خلال مؤتمر صحافي بأن العملية أدت إلى تفكيك وإلقاء القبض على الشبكة الخطيرة في بريطانيا وإسبانيا والإمارات في 1 ديسمبر الجاري بدبي، موضحاً أن رئيس العصابة بريطاني الأصل ومعروف لدى الأوساط الأمنية الدولية بأنه من أخطر وأعنف مهربي المخدرات في العالم ويترأس شبكة دولية خطيرة، كما قبض على زميل له.