صور| رويترز: تضخم في ثروة زوج ابنة بوتين ونجل أحد أصدقائه

نشرت وكالة رويترز للأنباء، تقريرًا حول تضخم ثروة زوج ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصغرى كاترينا، كيريل شامالوف نجل أعز أصدقاء بوتين نيكولاي شامالوف وعن تضخم ثروته خلال 18 شهرًا فقط من زواجه.

وقالت الوكالة إن زواج كيريل وكاترينا في فبراير من عام 2013 بدأت بعده تضخم في ثروة شامالوف البالغ من العمر 31 عامًا، عبر استحواذه على نسبة كبيرة من أسهم معالج النفط SIBUR حيث قدرت حصته بـ 2,8 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أن شامالوف اقترض مليار دولار أخرى بضمان أسهمه في الشركة من إحدى البنوك التي يديرها أحد شركاء الرئيس الروسي أيضَا، ويشغل شقيق كيريل منصبًا قياديًا فيه، واستطاع استثمار هذا المبلغ في تحقيق أرباح كبيرة داخل شركته.

ونشرت رويترز انفوجراف يتحدث عن الأشخاص ذوي المصالح الاقتصادية المرتبطين ببوتين، حيث أبرزت نيكولاي شامالوف ونجليه ضمن هذه الشبكة.