غدًا.. محاكمة «انتصار» لاتهامها بالتحريض على الفجور

تنظر، غدًا الأحد، محكمة جنح مدينة نصر، ثاني جلسات محاكمة الفنانة انتصار في اتهامها بنشر الفسق والفجور وحث الشباب والفتيات على مشاهدة الأفلام الإباحية من خلال برنامجها “نفسنة”، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس».

كان المحامي هاني جاد قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة مدينة نصر، تحمل رقم ٥٣٥٦١ لسنة ٢٠١٥، ضد كل من طارق نور صاحب قناة القاهرة والناس والفنانة انتصار عبد الباسط على يتهمهما بالتحريض على الفسق، وأشار في دعواه أن المدعى عليها “انتصار” قد أذاعت عبر برنامجها “نفسنة” عبارات جاءت على لسانها تستوجب المحاكمة بتحريضها على الفسق بعدما دعت الشباب إلى مشاهدة الأفلام الجنسية.