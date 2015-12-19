أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غدًا.. محاكمة «انتصار» لاتهامها بالتحريض على الفجور

Google+ Print
غدًا.. محاكمة «انتصار» لاتهامها بالتحريض على الفجور غدًا.. محاكمة «انتصار» لاتهامها بالتحريض على الفجور

انتصار

تنظر، غدًا الأحد، محكمة جنح مدينة نصر، ثاني جلسات محاكمة الفنانة انتصار في اتهامها بنشر الفسق والفجور وحث الشباب والفتيات على مشاهدة الأفلام الإباحية من خلال برنامجها “نفسنة”، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس».

كان المحامي هاني جاد قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة مدينة نصر، تحمل رقم ٥٣٥٦١ لسنة ٢٠١٥، ضد كل من طارق نور صاحب قناة القاهرة والناس والفنانة انتصار عبد الباسط على يتهمهما بالتحريض على الفسق، وأشار في دعواه أن المدعى عليها “انتصار” قد أذاعت عبر برنامجها “نفسنة” عبارات جاءت على لسانها تستوجب المحاكمة بتحريضها على الفسق بعدما دعت الشباب إلى مشاهدة الأفلام الجنسية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا