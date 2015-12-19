«الصحفيين» تُقرر بالإجماع اتخاذ إجراءات تأديبية ضد «موسى» لانتهاكه ميثاق شرف المهنة

قرر مجلس نقابة الصحفيين، بالإجماع، اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أحمد موسى، خلال اجتماعه اليوم السبت برئاسة نقيب الصحفيين يحيي قلاش، الذى عقده لمناقش الشكاوى المقدمة من المخرج خالد يوسف ومسعد فوده نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب، و محمد العدل ممثلا عن جبهة الابداع، وأكثر من 57 صحفيًا من أعضاء النقابة بشأن مخالفة الصحفي أحمد موسي لميثاق الشرف الصحفي وانتهاكه للمهنة وحرمه الحياة الخاصة، والتشهير بالمواطنين وتكرار تعديه على مؤسسة النقابة .

وناشد المجلس لجنة التحقيق النقابية بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق معه. كما قرر المجلس، إحالة الشكاوى الواردة من عدد من الزملاء بشأن الأداء المهنى لعدد من المواقع ومخالفة زملاء صحفيين لميثاق الشرف الصحفي وتعديهم بالقول على زملائهم، للجنة تحقيق نقابية.

وطالب المجلس الزملاء الصحفيين بالتعامل بمسئولية تجاه القضايا العامة والالتزام بميثاق الشرف الصحفى والحفاظ على الحياة الشخصية للمواطنين باعتبارها الحق الأولى بالرعاية.

وشدد المجلس على أن ضبط الأداء الإعلامى لن يتم إلا عبر إصدار التشريعات الصحفية والتي بات إصدارها ضرورة ملحة، داعيًا جميع الزملاء لوقف الملاسنات والمهاترات والتراشق فيما بينهم وإعطاء أولوية أولى لقضايا الوطن والمواطن.