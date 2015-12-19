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غدًا| محاكمة «علاء وجمال مبارك» في «التلاعب بالبورصة»

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غدًا| محاكمة «علاء وجمال مبارك» في «التلاعب بالبورصة» غدًا| محاكمة «علاء وجمال مبارك» في «التلاعب بالبورصة»

علاء وجمال مبارك

تنظر غدًا الأحد، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار “عدلي فاضل” محاكمة “علاء و جمال” نجلي الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك”.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

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