فالنسيا ينهي 2015 دون الخسارة في ميستايا بالليجا

(إفي): أنهى نادي فالنسيا، عقب التعادل على ملعبه ميستايا في الجولة الـ16 بالليجا بهدفين لمثلها، عام 2015 دون التعرض لأي خسارة على ملعبه في الدوري وهو الأمر الذي لم يتمكن أي فريق إسباني آخر من تحقيقه.

وكانت آخر مرة خسر فيها فالنسيا على ملعبه في 30 نوفمبر 2014 حينما تفوق عليه برشلونة بهدف سجله سرجيو بوسكيتس في الرمق الأخير من المباراة.

ومنذ هذا الحين لم يسقط فالنسيا في الليجا أمام جماهيره بعد خوض 19 مباراة على ملعب ميستايا.

وخلال الموسم الماضي تعادل مع فياريال وسيلتا وبالمثل مع ديبورتيفو وبيتيس وليفانتي وبرشلونة وخيتافي في ذلك الجاري.

وطوال الـ12 شهرا الماضية فاز في ملعبه على ريال مدريد وألميريا وإشبيلية وخيتافي وريال سوسيداد وديبورتيفو لاكورونيا وليفانتي وغرناطة وايبار في الموسم الماضي، وغرناطة ومالاجا وليفانتي في الموسم الجاري.

يشار إلى أن هزيمة فالنسيا الوحيدة أمام جمهوره في 2015 كانت في دوري الأبطال أمام زينيت سان بطرسبرج بثلاثة أهداف لاثنين.