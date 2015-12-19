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تشيتشاريتو: لا أهتم بأن أكون هداف البوندزليجا

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تشيتشاريتو: لا أهتم بأن أكون هداف البوندزليجا تشيتشاريتو: لا أهتم بأن أكون هداف البوندزليجا

(إفي): قال المهاجم المكسيكي خافيير "تشيتشاريتو" هرنانديز، الذي سجل اليوم هدفه الـ11 في الدوري الألماني لكرة القدم لحساب فريقه باير ليفركوزن، في الفوز على مضيفه إنجولشتات (1-0)، إنه لا يهتم بأن يتصدر قائمة هدافي البوندزليجا.

وصرح تشيتشاريتو عقب اللقاء لقناة (سكاي) "لا أفكر في هذا، لست مع هؤلاء الذين يرون أن المهاجم مهمته فقط تسجيل الأهداف. من الطبيعي نظرا لموقعنا أن نسجل معظم الأهداف لكن هذا ليس المهم".

وأضاف "الأهم هو أن يفوز الفريق بنقاط اللقاء وأن ينجح في النهاية في حجز مركز مؤهل لدوري الأبطال".

ويتصدر قائمة الهدافين في البوندزليجا الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند برصيد 18 هدفا.

وبعده يأتي لاعبا بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر ولكل منهما 15 و14 هدفا على الترتيب، ثم تشيتشاريتو 11 هدفا.

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