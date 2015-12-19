«الهلباوي»: قدمت تقريرًا للرئاسة يكشف علاقة الإخوان بـ«داعش»

قال القيادي الإخواني المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، كمال الهلباوي، إن تقرير بريطانيا حول جماعة الإخوان المسلمين كان فى غاية الدقة وأن الهدف الأساسى منه حماية الأمن القومي البريطاني، مؤكداً أنه قام فى وقت سابق بتقديم تقارير للرئاسة تؤكد أن أن جماعة الإخوان تربطها علاقات وطيدة بـ “داعش” و”القاعدة”.

وأضاف الهلباوي خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن التقرير البريطاني وصل لنتائج أخيرة بشأن جماعة الإخوان المسلمين، وهي أن جماعة الإخوان مقسمة فكرياً لعدة مجموعات مجموعات أشرسهم المجموعة الداعشية، لأن هذه المجموعة لها اتصالات بعمليات عنف تحدث حول العالم.

وكشف الهلباوي أن بريطانيا احتضنت قيادات من تنظيم القاعدة ومنهم أبو حمزة وأبو قتادة، وأيضاً بعض الأشخاص اللذين ينتمون إلى القاعدة، وأن النظام البريطاني لم ينجح في تهجير هذه القيادات الى الاردن أو أمريكا إلا بعد 8 سنوات لجات فيها هذه الأجهزة للمحاكم، مردفاً: ” بريطانيا تتبع كل من لهم علاقات بجماعة الإخوان المسلمين نظراً لوجود بعض العناصر الارهابية”.

وأشار الهلباوي إلى ان دول الغرب تراجع مواقفها تجاه جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد ظهور تنظيم داعش، لأن التقارير الأمنية الغربية كشفت وجود علاقة بين تنظيم الإخوان وتيارات متشدده منها القاعدة وتنظيم “داعش” الإرهابي.