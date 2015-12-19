الأمير George يدخل الحضانة.. ونكهة خاصة للعيد مع الأميرة Charlotte

يبدو أنّ مراسم الاحتفال بعيد الميلاد بدأت في قصر باكينغهام الملكي في العاصمة البريطانية لندن. وهذا العام سيكون لليلة الميلاد نكهة خاصة ومختلفة، إذ إن الملكة Charlotte البالغة من العمر 6 أشهر ستشارك عائلتها فرحة هذا العيد للمرة الأولى.

ونشرت صحيفة الـ daily mail البريطانية صورة لبطاقة المعايدة التي تخصّ العائلة الأشهر في بريطانيا، حيث ظهر فيها الأمير William وزوجته الأميرة Kate Middleton مع طفلهما الأمير George والأميرة Charlotte.

وكشفت الصحيفة عن أن الصورة التقطها مصوّر المشاهير Chris Jelf في شهر أكتوبر الماضي، في حديقة قصر كينغستون.

وفي إطار مختلف، ذكرت الـ daily mail، نقلاً عن مصادر ملكية، أن الأمير George البالغ من العمر سنتين، سيدخل في شهر يناير 2016 حضانة Westacre Montessori School في Norfolk، شرق Walton.

يشار إلى أن دوقة كامبريدج فاجأت جمهورها مؤخراً بصورتين جديدتين لابنتها الأميرة Charlotte، في وقت كشفت صحيفة People الأمريكية عن أن Middleton البالغة من العمر 33 عاماً، التقطت الصور بنفسها، ولم تستعن بمصوّر العائلة، الذي يوثق عادة أهمّ لحظات العائلة الملكية.

فضائح العائلة المالكة البريطانية الجنسية...عري وخيانة