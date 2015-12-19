نجوم الخليج والمغرب العربي إفتتحوا إستاد جابر

إفتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس إستاد جابر في حفل ضخم بحضور 60 ألف متفرج .

وقال في كلمة الإفتتاح: "بسم الله وعلى بركة الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مهنئين بناتنا وأبناءنا الرياضيين بهذا المعلَم الرياضي المتميز، متمنين لهم كل توفيق ونجاح وتحقيق إنجازات رياضية، رافعين راية الكويت في كل المحافل الدولية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار وأن يجعل أيامنا مليئة بالأفراح والمسرات".

وحضر حفل الإفتتاح ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين في الدولة وعدد من الضيوف.

وتضمن الحفل أوبريت غنائياً بعنوان" المجد هنا" من كلمات مشاري الحديبي وألحان وإشراف موسيقي فهد الناصر وغناء النجوم عبدالكريم عبدالقادر وعبدالله الرويشد ونوال ونبيل شعيل ومحمد المسباح وأحلام وراشد الماجد وحسين الجسمي وفهد الكبيسي وأسماء المنور.

وكان لافتاً غناء الفنانين بالــ بلاي باك وحضور الفنانين الكويتيين بإستثناء احلام التي أصرت على الحضور رغم إصابتها بكسر في قدمها في حين ظهر نبيل شعيل واقفاً على عصاه أثناء غنائه ، وظهر كل من راشد الماجد وحسين الجسمي وفهد الكبيسي وأسماء المنور في مقاطع فيديو وصوت ولم يتواجدوا في الحفل .

وتضمن الحفل مباراة بين منتخب الكويت ونجوم العالم انتهت بفوز الأزرق الكويتي 4-2 وشارك مع نجوم العالم بيكهام وديكو وديل بييرو ومحمد أبوتريكة وروبرتو كارلوس وفيغو .

وتم عرض جميل للالعاب النارية التي لاقت إستحسان الحضور.