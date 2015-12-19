إسبانية على عرش جمال العالم.. واللبنانية فاليري أبو شقرا من الـ 5 الأوائل

فازت ملكة جمال إسبانيا Mireia Lalaguna Royo بلقب ملكة جمال العالم للعام 2015، واختيرت الإندونيسية وصيفة ثانية، بينما حلت الروسية في المركز الثاني.

Royo البالغة من العمر 23 عاماً، والتي تعمل عارضة أزياء في برشلونة، خطفت اللقب من 20 متسابقة أتين من هذه الدولة للوصول إلى العالمية: روسيا، جامايكا، فرنسا، الفيليبين، جنوب أفريقيا، لبنان، اسبانيا، اندونيسياـ كازاخستان، غينياـ استراليا، هولندا، البرازيل، جنوب السودان، ايرلندا، بولندا، اسكتلندا، الصين، نيوزلندا وجورجيا.

ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا، بالرغم من عدم فوزها باللقب، إلا أنها حققت نجاحاً لافتاً، بوصولها إلى التصفيات النهائية، واختيارها من بين المشتركات الخمس الأكثر جمالاً وتميزاً.

الحفل أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وخاصة لبنان الذي اعتاد احراز الألقاب الجمالية حول العالم، فغرّد اللبنانيون الذين أنهكتهم المشاكل السياسية وتبادلوا صور فاليري، معتبرين أن لبنان مهما تراكمت مشاكله سيبقى منارة الجمال في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن حفل ملكة جمال العالم هذا العام أقيم في الصين.

ألبوم لملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا